Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Aller guten Dinge sind nicht immer drei

Erfurt (ots)

Samstagmorgen kam es im Bereich des Erfurter Güterverkehrszentrums zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein 30-jähriger Mann beabsichtigte hier, seinen Freunden behilflich zu sein und diese mit seinem Pedelec in Richtung Vieselbach mitzunehmen. Dabei nahm ein 26-Jähriger auf dem Lenker und ein 24-Jähriger auf dem Gepäckträger Platz.

Allein dieser Umstand bewirkte bereits ein unsicheres Fahren. Dass der Vélo-Lenker mit über einem Promille auch noch erheblich alkoholisiert war, führte letztlich zum erwartbaren Sturz des Trios. Sowohl der Fahrer als auch sein vorderer "Mitfahrer" verletzten sich dabei leicht und mussten in der weiteren Folge in einem Erfurter Krankenhaus versorgt werden. Hier wurde dem 30-jährigen Fahrradfahrer danach Blut abgenommen, ehe er mit seinem Freund und einer Anzeige aufgrund diverser Verkehrsstraftaten nach Hause entlassen wurde. (AS)

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