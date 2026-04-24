Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mercedes stößt beim Ausparken mit Straßenbahn zusammen

Erfurt (ots)

Donnerstagmittag (23.04.2026) kam es in der Magdeburger Allee in Erfurt zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Mercedes und einer Straßenbahn. Gegen 12:30 Uhr fuhr eine Straßenbahn der Linie 1 stadteinwärts. Zur gleichen Zeit fuhr ein 59-jähriger Mercedes-Fahrer vom Straßenrand an und übersah dabei die herannahende Straßenbahn. In der weiteren Folge stieß der Mercedes mit der Straßenbahn zusammen. Dabei entstand am Auto und der Straßenbahn ein Schaden von knapp 5.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Durch den Zusammenstoß kam es für etwa 15 Minuten zu Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr. Gegen den Mercedes-Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. (DS)

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