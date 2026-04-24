LPI-EF: Reifen zerstochen: Zeugen gesucht

Erfurt (ots) - In der Nacht zu Freitag hatten es Einbrecher im Erfurter Stadtteil Roter Berg auf eine Garage abgesehen. Auf bislang unbekannte Weise gelangten die Täter zunächst auf ein umfriedetes Gelände. Anschließend öffneten sie mit einem unbekannten Hebelwerkzeug eine Garage und verursachten dabei Sachschaden. Aus der Garage entwendeten sie einen Mercedes E200 Kompressor im Wert von etwa 6.000 Euro sowie ein ...

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