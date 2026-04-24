Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Reifen zerstochen: Zeugen gesucht
Erfurt (ots)
Im Tatzeitraum von Dienstag bis Donnerstag beschädigten bislang Unbekannte im Erfurter Ortsteil Melchendorf einen geparkten BMW. Das Auto stand in der Albert-Einstein-Straße, als die Täter beide Hinterreifen mit einem unbekannten Stichwerkzeug zerstachen. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 300 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Süd (Tel.: 0361/5743-23100) unter Nennung der Vorgangsnummer 0099901 entgegen. (DS)
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