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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunken mit E-Scooter unterwegs

Erfurt (ots)

Im Rahmen ihrer Streifentätigkeit stellten Beamte der Erfurter Polizei heute Morgen einen betrunkenen E-Scooter-Fahrer fest. Gegen 01:35 Uhr kontrollierten die Polizisten einen 22-Jährigen im Bereich Bergstraße/Nordhäuser Straße. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von über 1,5 Promille. Für den jungen Mann war die Fahrt damit beendet. Er musste sich auf einer Dienststelle einer Blutentnahme unterziehen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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