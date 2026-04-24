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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wem gehört dieser Tresor?

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Erfurt (ots)

Die Kriminalpolizei Erfurt sucht den Eigentümer des hier abgebildeten Tresors. Spaziergänger hatten den augenscheinlich ungeöffneten Panzerschrank des Herstellers "Melsmetall" Ende März in der Landeshauptstadt, am Rand eines Feldwegs in Richtung Flughafen, etwa 150 Meter von der Marbacher Chaussee entfernt, gefunden. Der mehrere hundert Kilogramm schwere Tresor, ist weiß-gräulich und misst 86 Zentimeter in der Höhe, 52 Zentimeter in der Breite sowie 48 Zentimeter in der Tiefe. Er wurde sichergestellt und durch Beamte der Technischen Einsatzeinheit der Bereitschaftspolizei zur Kriminalpolizeiinspektion Erfurt transportiert.

Hinweise zum Eigentümer nimmt die Kripo (Tel.: 0361/5743-24602 oder per E-Mail an zeugenaufruf.kpi.erfurt@polizei.thueringen.de) unter Nennung der Vorgangsnummer 0099415 entgegen. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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