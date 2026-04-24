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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach Einsatz von Reizstoff gesucht

Erfurt (ots)

Ein 27-Jähriger wurde gestern Abend (23.04.2026) im Erfurter Norden bei einer Auseinandersetzung verletzt. Gegen 21:45 Uhr war der Mann mit seiner Begleiterin in der Magdeburger Allee zunächst in eine verbale Streitigkeit geraten. Ein hinzukommender Unbekannter wollte die Situation nach bisherigen Erkenntnissen schlichten, wurde jedoch von dem 27-Jährigen verbal angegriffen. Daraufhin zog der Mann ein Reizstoffsprühgerät und setzte dieses gegen den 27-Jährigen ein. Anschließend entfernte sich der Täter vom Tatort.

Der 27-Jährige erlitt hierdurch eine Augenreizung und wurde leicht verletzt. Eine Fahndung im Nahbereich verlief ohne Erfolg. Der unbekannte Täter wurde als etwa 195 bis 200 cm groß beschrieben. Er hatte braune Haare und trug ein weißes T-Shirt.

Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht Zeugen, die Angaben zur Tat oder zu dem Täter machen können. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Nord (Tel.: 0361/5743-22100) oder jede andere Polizeidienststelle unter Nennung der Vorgangsnummer 0100577 entgegen. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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