Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Mehrere hundert Meter Kabel von Baustelle in Sömmerda gestohlen
Sömmerda (ots)
Im Tatzeitraum von Dienstag bis Mittwoch hatten es Unbekannte auf eine Baustelle in Sömmerda abgesehen. Die Täter verschafften sich Zutritt zu dem umzäunten Gelände, indem sie zwei ungesicherte Bauzaunelemente aus den Betonfüßen hoben. Anschließend begaben sie sich in den offenstehenden Rohbau und entwendeten dort eine 500 Meter lange Datenkabeltrommel sowie 50 Meter Starkstromkabel im Gesamtwert von knapp 900 Euro. Polizeibeamte sicherten am Tatort Spuren und nahmen die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls auf. (DS)
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