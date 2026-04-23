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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mehrere hundert Meter Kabel von Baustelle in Sömmerda gestohlen

Sömmerda (ots)

Im Tatzeitraum von Dienstag bis Mittwoch hatten es Unbekannte auf eine Baustelle in Sömmerda abgesehen. Die Täter verschafften sich Zutritt zu dem umzäunten Gelände, indem sie zwei ungesicherte Bauzaunelemente aus den Betonfüßen hoben. Anschließend begaben sie sich in den offenstehenden Rohbau und entwendeten dort eine 500 Meter lange Datenkabeltrommel sowie 50 Meter Starkstromkabel im Gesamtwert von knapp 900 Euro. Polizeibeamte sicherten am Tatort Spuren und nahmen die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls auf. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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