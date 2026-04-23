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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Nach Einbruch in Kleingartenanlage: Täter vorläufig festgenommen

Erfurt (ots)

Nach dem Einbruch in eine Kleingartenanlage im Plauener Weg in Erfurt ist am Mittwochnachmittag (22.04.2026) ein 29-Jähriger vorläufig festgenommen worden. Der wegen zahlreichen Eigentumsdelikten polizeibekannte Mann war zuvor in mehreren Parzellen unterwegs gewesen und hatte dort Gegenstände entwendet sowie Sachschaden verursacht. Als ein 79-jähriger Gartenbesitzer auf den Tatverdächtigen aufmerksam wurde, flüchtete dieser zunächst. Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung trafen Polizeibeamte den 29-Jährigen kurze Zeit später an einer Bushaltestelle in unmittelbarer Tatortnähe an und nahmen ihn vorläufig fest. Der Einbrecher verbrachte die Nacht im Polizeigewahrsam und soll heute am Amtsgericht vorgeführt werden. Dort entscheidet ein Richter, wie es für dem Mann weitergeht. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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