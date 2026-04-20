Polizei Gütersloh

POL-GT: Schuleinbruch an der Oststraße

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Zwischen Freitag (17.04., 15.00 Uhr) und Samstag (18.04., 13.40 Uhr) sind bislang unbekannte Täter in eine Schule an der Oststraße eingebrochen. Die Täter brachen eine Tür auf und durchsuchten anschließend Schubladen und Schränke. Genaue Angaben zu der Beute konnten noch nicht gemacht werden.

Die Polizei Gütersloh hat die Ermittlungen zu dem Sachverhalt aufgenommen und sucht weitere Zeugen. Wer hat rund um den Tatzeitraum verdächtige Personen rund um die Oststraße beobachtet? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

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