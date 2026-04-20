Polizei Gütersloh

POL-GT: Diebe stehlen Lkw-Auflieger von Firmengelände

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Bislang unbekannte Täter haben sich in der Samstagnacht (19.04., 03.35 - 03.55 Uhr) Zugang auf das Gelände einer Speditionsfirma an der Nickelstraße verschafft und dort einen Lkw-Auflieger gestohlen. Der Tatzeitraum konnte durch ein Überwachungssystem eingegrenzt werden. Den Erkenntnissen nach demontierten die Diebe zunächst ein Zaunelement und gelangten von dort mit einer unbekannten Zugmaschine auf das Areal. In der Folge wurde der Auflieger dort angekoppelt und anschließend in unbekannte Richtung vom Gelände gezogen. An dem gestohlenen Anhänger befand sich bis zum Diebstahl das Kennzeichen GT-K 9594.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Diebstahl machen oder hatte verdächtige Beobachtungen rund um den Tatzeitraum? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

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