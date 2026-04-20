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Polizei Gütersloh

POL-GT: Polizei sucht Unfallzeugen auf dem Upheider Weg

Gütersloh (ots)

Steinhagen (MK) - Am vergangenen Dienstagnachmittag (14.04., 16.30 Uhr) befuhr ein 15-jähriger Radfahrer den Upheider Weg in Richtung Haller Straße und beabsichtigte nach links in die Straße Brilskamp abzubiegen. Ein bislang unbekannter Fahrer eines Kleinkraftrades mit E-Motor überholte den Fahrradfahrer noch während des Abbiegevorgangs und touchierte den 15-Jährigen dabei, so dass dieser stürzte und leicht verletzt wurde. Nach einem kurzen Gespräch verließen beide einvernehmlich die Unfallstelle. Erst später bemerkte der Jugendliche seine Verletzungen, ohne sich anschließend ärztlich behandeln zu lassen.

Der unbekannte Fahrer sei etwa 50 Jahre alt, mit normaler Statur und grauen Haaren. Er trug schwarze Motorradbekleidung und einen schwarzen Helm. Der ebenfalls schwarze Motorroller hatte zudem einen roten Helmkoffer verbaut.

Die Polizei sucht Unfallzeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Unfall machen oder kann Hinweise auf den beschriebenen Rollerfahrer geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

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