Polizei Gütersloh

POL-GT: Schwerer Verkehrsunfall auf der Paderborner Straße

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am Donnerstagnachmittag (16.04., 16.15 Uhr) ereignete sich auf der Paderborner Straße zwischen Verl und Friedrichsdorf ein folgenschwerer Unfall, bei dem ein 49-jähriger Autofahrer schwer verletzt wurde.

Den Erkenntnissen nach befuhr ein 58-jähriger Bielefelder mit einem Audi die Paderborner Straße aus Verl in Richtung Friedrichsdorf. Zeugen beschrieben, dass die Fahrweise des Audi-Fahrers bereits vor dem Unfallgeschehen sehr aggressiv war. Mehrfaches riskantes Überholen und immer wieder enges Einordnen, ohne einen Sicherheitsabstand einzuhalten. In Höhe eines landwirtschaftlichen Betriebs, kurz vor der Ortschaft Friedrichsdorf, beabsichtigte ein in gleiche Richtung vorausfahrender 49-jähriger Mann aus Rheda-Wiedenbrück mit einem Ford nach links auf ein Privatgrundstück abzubiegen. Bei diesem Abbiegeversuch kam es zur ungebremsten Kollision mit dem Audi-Fahrer, der gerade im Stande war, Autos die hinter dem Ford fuhren sowie den Ford-Fahrer, zu überholen. In der Folge des starken Aufpralls, rutschten beide Fahrzeuge gegen einen am linken Straßenrand stehenden Baum. Aufgrund der Endposition beider Fahrzeuge, konnte der Ford-Fahrer nicht eigenständig das Auto verlassen und musst durch Kräfte der Feuerwehr befreit werden.

Der eingesetzte Rettungsdienst brachte den 49-Jährigen anschließend zur stationären Behandlung in ein Bielefelder Klinikum. Auch der 58-jährige Audi-Fahrer ließ sich ambulant in einem Gütersloher Krankenhaus behandeln.

Für den Zeitraum der Unfallaufnahme wurde die Paderborner Straße bis etwa 21.40 Uhr voll gesperrt und der Verkehr aus Verl und Friedrichsdorf kommend, abgeleitet. Ein VU-Team des Polizeipräsidiums Bielefeld übernahm die qualifizierte Aufnahme am Unfallort und ein beauftragtes Abschleppunternehmen anschließend die Bergung und den Abtransport der stark beschädigten Unfallfahrzeuge. Beide Autos sowie auch das Mobiltelefon der 58-jährigen Audi-Fahrers wurden darüber hinaus auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bielefeld als Beweismittel sichergestellt. Der geschätzte Gesamtsachschaden liegt bei rund 19 000 Euro.

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