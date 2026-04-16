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Polizei Gütersloh

POL-GT: Pedelec-Fahrerin verletzt - Zeugen für Unfallflucht in Rheda-Wiedenbrück gesucht

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Mittwochabend (15.04., 18.50 Uhr) kam es im Bereich der Einmündung Ostring/ Varenseller Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 24-jährigen Pedelec-Fahrerin und einem bislang unbekannten Autofahrer. Nach bisherigem Ermittlungsstand wollte die Pedelec-Fahrerin nach links in die Varenseller Straße abzubiegen. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem schwarzen VW Tiguan. Der Fahrer des Wagens beabsichtigte die Pedelec-Fahrerin zu überholen. Die 24-Jährige stürzte. Sie erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Der Tiguan-Fahrer rief der 24-Jährigen aus dem Auto etwas zu und fuhr in Richtung Rietberger Straße weiter. Der bislang unbekannte Autofahrer war ca. 35-40 Jahre alt, hatte dunkle kurze Haare und ein Tattoo am Hals. Auf dem Beifahrersitz saß zum Unfallzeitpunkt eine Frau mit langen schwarzen Haaren.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Unfall aufgenommen und sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Unfallfahrer machen? Wer hat den Unfall beobachtet? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

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