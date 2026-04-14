Polizei Gütersloh

POL-GT: Unbekannte Autofahrerin verletzt zehnjährige Radfahrerin und flüchtet

Gütersloh (ots)

Steinhagen (MK) - An der Parkplatzausfahrt eines Lebensmittelmarktes an der Bahnhofstraße touchierte am Montagnachmittag (13.04., 17.00 Uhr) eine bislang unbekannte Autofahrerin ein zehnjähriges Mädchen auf einem Fahrrad und verletzte diese dabei leicht. Nach kurzem Blickkontakt setzte die Frau ihre Fahrt fort und bog auf die Bahnhofstraße in Richtung Woerdener Straße ab.

Beschrieben wurde die Autofahrerin als etwa 20 - 30 Jahre alt mit schulterlangen rotbraunen Haaren. Sie fuhr einen silbernen Pkw.

Die Polizei sucht Unfallzeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Unfall machen oder hat Hinweise auf die beschriebene Autofahrerin? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

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