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Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch an der Chromstraße

Gütersloh (ots)

Verl (FK) - Zwischen Sonntagnachmittag (12.04., 16.00 Uhr) und Montagmorgen (13.04., 07.40 Uhr) sind bislang unbekannte Täter in eine tierärztliche Praxis an der Chromstraße eingebrochen. Die Einbrecher gelangten gewaltsam durch eine Tür in den Betrieb. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume. Gestohlen wurde ersten Angaben unter anderem eine geringe Menge Bargeld. Ein direkt an der Praxis stehender Lebensmittelautomat wurde ebenfalls aufgebrochen. Aus diesem wurde ersten Erkenntnissen nach nichts entwendet.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Wer hat rund um den Tatzeitraum verdächtigte Beobachtungen am Tatort gemacht? Hinweise dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

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