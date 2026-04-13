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Polizei Gütersloh

POL-GT: Polizei sucht Unfallzeugen auf der Paderborner Straße

Gütersloh (ots)

Verl (MK) - Auf dem Geh- und Radweg der Paderborner Straße kollidierte am Donnerstagnachmittag (09.04., 15.40 Uhr) eine 13-jährige Radfahrerin mit einer weiteren unbekannten Radfahrerin und wurde dabei leicht verletzt. Der Unfall ereignete sich auf der gegenüberliegenden Straßenseite des Rathauses. Nachdem das Mädchen gestürzt war, fragte die unbekannte Frau nach dem Befinden der 13-Jährigen. Obwohl diese erwähnte, dass sie leicht verletzt wurde, setzte die Radfahrerin ihre Fahrt fort. Das Mädchen suchte später im Beisein ihrer Mutter einen Arzt auf und informierte die Polizei.

Der Beschreibung nach war die Frau etwa 48-52 Jahre alt, schlank und hatte ein westeuropäisches Aussehen.

Die Polizei sucht Unfallzeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Unfallgeschehen machen oder kann Hinweise auf die beschriebene Radfahrerin geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

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