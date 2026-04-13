Polizei Gütersloh

POL-GT: Kooperative Kontrollen in Gütersloh - mehrere Personen wiederholt ohne Aufenthaltserlaubnis angetroffen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Kräfte des Hauptzollamts Bielefeld, des Ordnungsamts der Stadt Gütersloh und der Kreispolizeibehörde Gütersloh führten am vergangenen Samstag (11.04.) gemeinsame Kontrollen in der Gütersloher Kneipen-, Gastro- und Kioskszene durch. Dabei zeigte sich, dass die regelmäßig stattfindenden Überprüfungen wirken. Fünf Betriebe wurden Samstagabend aufgesucht. Drei waren beanstandungsfrei. Der Fokus lag vor allem im Gütersloher Stadtgebiet.

In einer Shishabar in der Innenstadt hat das Ordnungsamt sowohl die Luftqualität beanstandet als auch Verstöße gegen den Jugendschutz festgestellt.

In einem Restaurant am Stadtrand wurden von der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) des Hauptzollamts Bielefeld fünf Personen, vier Männer und eine Frau zwischen 20 und 25 Jahren, arbeitend angetroffen. Sie konnten keine Aufenthaltstitel und keine Arbeitsgenehmigungen vorweisen. Letztere sind für eine Arbeitsaufnahme im Bundesgebiet zwingend erforderlich. Sie wurden an dem Abend erkennungsdienstlich behandelt. Über die weiteren aufenthaltsrechtlichen Folgen entscheidet die zuständige Ausländerbehörde der Stadt Gütersloh.

Sonntagabend (12.04.) wurden vier der fünf Personen abermals durch Zollbedienstete in dem Restaurant angetroffen. Gegen sie und gegen den Arbeitgeber wurden strafrechtliche Ermittlungsverfahren eingeleitet.

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