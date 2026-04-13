Polizei Gütersloh

POL-GT: Kindergarteneinbruch am Blankenhagener Weg

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Von Freitag auf Samstag (10.04., 13.00 Uhr - 11.04., 09.00 Uhr) gelangten unbekannte Einbrecher in einen Kindergarten am Blankenhagener Weg. Den Feststellungen zufolge schlugen die Täter ein Fenster auf der rückwärtigen Gebäudeseite ein und durchsuchten die Räume anschließend nach Wertgegenständen. Ersten Angaben nach haben die Einbrecher einen Laptop gestohlen.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Einbruch machen oder hatte verdächtige Beobachtungen im Tatzeitraum? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

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