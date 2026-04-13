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Polizei Gütersloh

POL-GT: Firmeneinbruch in Avenwedde

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Bislang unbekannte Täter sind zwischen Freitagnachmittag (10.04., 16.00 Uhr) und Samstagmittag (11.04., 12.00 Uhr) in eine Firma an der Avenwedder Straße eingebrochen. Die Täter brachen eine Tür auf und durchsuchten anschließend Schränke und Schubladen. Angaben zu einer möglichen Beute konnten noch nicht gemacht werden.

Die Polizei Gütersloh hat die Ermittlungen zu dem Einbruch aufgenommen und sucht weitere Zeugen. Wer hat rund um den Tatzeitraum an der Avenwedder Straße in Höhe des Tobiaswegs verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

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