Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrskontrollen in Gütersloh

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Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Im Rahmen eines Schwerpunkteinsatzes am gestrigen Montag (13.04.) führten Polizeikräfte Verkehrskontrollen sowohl im gesamten Stadtgebiet als auch in der Gütersloher Fußgängerzone durch. Während der Fokus an unterschiedlichen Orten im Stadtgebiet auf Geschwindigkeitsmessung lag, überwachten die eingesetzten Kräfte zur Mittagszeit und damit rund um die Schulschlusszeiten die Bereiche der Fußgängerzone bezüglich der Nutzung von Fahrrädern und E-Scootern.

Für die Geschwindigkeitsmessungen bauten die Beamten zunächst in der Zeit von 07.45 Uhr bis 11.30 Uhr Kontrollstellen an der Josefschule (Bruder-Konrad-Straße), an der Blessenstätte und im Bereich der Unterführung an der Friedrich-Ebert-Straße auf. Sehr positiv fiel dabei das Fahrverhalten der Verkehrsteilnehmer an der Bruder-Konrad-Straße auf. Dort stellten die Kräfte in der Zeit rund um den Schulbeginn keinerlei Verstöße fest. Anders bei den Kontrollen an der Blessenstätte und Friedrich-Ebert-Straße. Insgesamt wurden dort neun Geschwindigkeitsverstöße festgehalten, die allesamt mit einem Verwarngeld geahndet werden konnten. Bei den späteren Geschwindigkeitsmessungen in Isselhorst und im Stadtteil Nordhorn ahndeten die Beamten noch weitere zehn Verstöße, die ebenfalls mit Verwarngeldern belegt wurden.

Zwischen 12.00 Uhr und 13.30 Uhr kontrollierten die Schwerpunktkräfte dann die Fußgängerzonen der Gütersloher Kernstadt. Immer wieder fällt auf, dass dort Personen verbotswidrig mit E-Scootern, aber auch mit Fahrrädern, unterwegs sind. So auch am Montag. Im Kontrollzeitraum hielten die Beamtinnen und Beamten 12 Personen auf E-Scootern an sowie auch vier Fahrradfahrer. Alle mussten ein Verwarngeld bezahlen.

Um die Verkehrssicherheit im Kreis Gütersloh weiter zu erhöhen, wird die Polizei Gütersloh auch zukünftig Schwerpunktkontrollen im Zeichen der Projekte "Aktion Radschlag" und "Sicherheit im Kreis" durchführen - zu Ihrer Sicherheit!

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