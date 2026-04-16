Polizei Gütersloh

POL-GT: Polizei sucht Zeugen nach Raub auf Tankstelle in Bornholte

Gütersloh (ots)

Verl (MK) - Ein bislang unbekannter Täter erbeutete am Mittwochabend (15.04., 21.15 Uhr) bei dem Raub auf eine Tankstelle an der Bergstraße eine geringe Menge Bargeld.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge betrat der Mann den Verkaufsraum der Tankstelle und forderte einen Mitarbeiter unter Vorhalt einer Schusswaffe auf, ihm das Bargeld auszuhändigen. Anschließend flüchtete der Täter zu Fuß in Richtung Bergstraße.

Der Beschreibung nach war der Mann etwa 40 Jahre alt, ungefähr 1,80 Meter groß mit einer schlanken Statur und osteuropäischem Aussehen. Der Täter trug eine Corona-Maske sowie hellblaue Handschuhe. Bekleidet war er mit einem schwarzen Kapuzenpullover, einer blauen Jeans, schwarzen Socken und schwarzen Schuhen. Zudem hatte der Täter eine beige Mütze auf dem Kopf.

Die Polizei sucht weitere Zeugen. Wer kann zusätzliche Angaben zu dem Raub machen oder hatte verdächtige Beobachtungen vor oder nach der Tat? Wer kann Hinweise auf den beschriebenen Täter geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

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