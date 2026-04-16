Polizei Gütersloh

POL-GT: 94-Jähriger bei Unfall verletzt - Unfallfluchtzeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Verl (FK) - Dienstagvormittag (14.04., 11.00 Uhr) befuhr ein 94-jähriger Fahrradfahrer den Brahmsweg in Richtung Mozartweg. In Höhe der Einmündung Mozartweg kam ihm den Angaben nach ein Autofahrer entgegen. Der 94-Jährige wich dem Auto aus. Dabei stürzte er zu Boden. Er erlitt leichte Verletzungen. Zur Behandlung wurde er in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Unfall aufgenommen und sucht Zeugen. Wer kann Angaben dem Auto machen? Wer hat den Unfall beobachtet? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

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