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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl eines E-Scooters - Trickbetrüger geben sich als Anwalt aus

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Diebstahl eines E-Scooters

Bad Hersfeld. Im Zeitraum von Mittwoch (25.03.), 16 Uhr, bis zum Donnerstag (26.03.), 8 Uhr, entwendeten unbekannte Täter in dem Ortsteil Hohe Luft einen E-Scooter des Herstellers Zamelux Green, in der Farbe schwarz mit dem Versicherungskennzeichen "894LVO". Der E-Scooter befand sich in einem Carport im Färberweg. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Trickbetrüger geben sich als Anwalt aus

Heringen. Ein 68-jähriger Mann erhielt am Mittwochmittag (25.03.) einen Anruf von einem ihm Unbekannten, der sich als Anwalt einer Anwaltskanzlei ausgab. Dem 68-jährigen wurde vorgegaukelt, dass mehrere Geldforderungen von Klienten vorliegen würden und ein hoher vierstelliger Betrag überwiesen werden müsste. Glücklicherweise wurde der 68-jährige Mann aus Heringen am Folgetag misstrauisch und die Überweisung konnte verhindert werden.

Ihre Polizei gibt Tipps:

   - Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst
     mit Namen vorstellt oder sich als Anwalt, Staatsanwalt oder 
     Bankmitarbeiter ausgibt, den Sie möglicherweise als solchen 
     nicht erkennen.
   - Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr 
     Gesprächspartner Geld, TANs oder Überweisungen von Ihnen 
     fordert.
   - Rufen Sie den Ihnen bekannten Bankmitarbeiter unter der Ihnen 
     bekannten Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an.

ACHTUNG: Nutzen Sie hierzu nicht die Wahlwiederholungstaste, sondern legen Sie das Gespräch bewusst auf und wählen Sie die Nummer neu in das Telefon ein.

Mittels sogenanntem "Call-ID-Spoofing" können Betrüger tatsächlich jede frei gewählte Rufnummer auf dem Telefondisplay ihrer Opfer anzeigen lassen und sich so das Vertrauen erschleichen

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Steffen Heil)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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