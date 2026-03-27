POL-OH: Mehrere Fahrzeuge beschädigt
Vogelsberg (ots)
Grebenhain. Zwischen Dienstag (24.03.) und Donnerstag (26.03.) zerkratzten Unbekannte in der Bahnhofstraße insgesamt drei dort abgestellte Fahrzeuge. Es handelt sich hier um einen Opel Corsa, VW Golf und einen Mazda CX5. Es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 5.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder zu auffällig verhaltenen Personen machen können, werden gebeten, sich an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu wenden.
(Jonas Trabert)
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