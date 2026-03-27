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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Mehrere Fahrzeuge beschädigt

Vogelsberg (ots)

Grebenhain. Zwischen Dienstag (24.03.) und Donnerstag (26.03.) zerkratzten Unbekannte in der Bahnhofstraße insgesamt drei dort abgestellte Fahrzeuge. Es handelt sich hier um einen Opel Corsa, VW Golf und einen Mazda CX5. Es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 5.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder zu auffällig verhaltenen Personen machen können, werden gebeten, sich an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu wenden.

(Jonas Trabert)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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