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Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Hoher Sachschaden bei Brand eines Wohnhauses

Bermatingen (Bodenseekreis) (ots)

Größtenteils ausgebrannt ist ein Einfamilienhaus in der Ringstraße am Freitagmittag. Ersten Erkenntnissen der Ermittler des Polizeipostens Markdorf zufolge entstand der Brand kurz nach 13 Uhr in einer an das Wohnhaus angebauten Garage, die als Werkstatt genutzt wird. Das Feuer griff in der Folge auf das Wohnhaus sowie auf einen neben der Werkstatt abgestellten Wohnanhänger über. Auch dieser brannte vollständig aus. Durch den Brand kam es zu einer massiven Rauchentwicklung. Personen waren zum Zeitpunkt des Brandausbruchs weder in dem Wohngebäude noch in der Werkstatt. Die Löscharbeiten der Freiwilligen Feuerwehren aus den umliegenden Ortschaften, die mit über 100 Kräften anrückten, dauerten bis in den späten Nachmittag hinein. Der Sachschaden wird auf mindestens 700.000 Euro beziffert. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Das Einfamilienhaus ist nicht mehr bewohnbar. Der Polizeiposten Markdorf hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Daniela Baier
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

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