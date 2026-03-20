Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Kind sexuell belästigt - Polizei bringt Tatverdächtigen in Fachklinik

Wegen sexueller Belästigung ermittelt das Kriminalkommissariat Ravensburg gegen einen 76-Jährigen. Der Mann hatte am späten Donnerstagnachmittag an einem Einkaufszentrum in der Weißenauer Straße ein Kind am Arm gegriffen und wollte dieses offensichtlich umarmen. Zeugen schritten ein, hielten den 76-Jährigen fest und kümmerten sich um das Kind, das schließlich in die Obhut eines Angehörigen übergeben wurde. Der 76-Jährige befand sich offenkundig in einem psychisch auffälligen Zustand, tätigte wirre Aussagen und drohte weitere Taten an. Er wurde von den hinzugerufenen Einsatzkräften in eine Fachklinik gebracht. Auf ihn kommen nun strafrechtliche Konsequenzen zu.

Ravensburg

Ladendieb setzt sich mit Pfefferspray zur Wehr

Mit einem Pfefferspray hat sich am Donnerstagmittag ein 26-Jähriger bei einem Ladendiebstahl in einem Lebensmittelgeschäft in der Grüner-Turm-Straße zur Wehr gesetzt. Ein Ladendetektiv hatte den Mann gegen 12 Uhr beim Diebstahl mehrerer Getränkedosen ertappt, woraufhin die Situation eskalierte. Als der Ladendetektiv den Dieb ansprach und ihn festhalten wollte, kam es zwischen den beiden Beteiligten zunächst zu einem Gerangel vor dem Geschäft. Der Täter riss sich schließlich los, nahm dem Ladendetektiv ein Pfefferspray ab, besprühte diesen damit und flüchtete. Einsatzkräfte der Polizei konnten den 26-Jährigen später anhand von Videoaufzeichnungen ermitteln. Gegen den Tatverdächtigen wird nun wegen räuberischen Diebstahls ermittelt.

Weingarten / B 30

Geschwindigkeitsmessungen

Mit einer Ausnahme ziehen Beamte der Verkehrspolizei Ravensburg eine positive Bilanz nach Geschwindigkeitsmessungen am Donnerstagvormittag auf der B 30 zwischen den Anschlussstellen Baindt und Weingarten. Nur knapp anderthalb Prozent der über 2.000 gemessenen Fahrzeuge hielten sich nicht an die vorgegebene Geschwindigkeit von 120 km/h für Pkw und 90 km/h für Lkw. Zwei Verkehrsteilnehmer müssen infolge der Messungen mit einem Fahrverbot rechnen, ein Autofahrer überschritt die zulässige Höchstgeschwindigkeit bei Weitem: Er wurde mit 185 km/h bei den erlaubten 120 km/h gemessen.

Fronreute

Betrug

An betrügerische Autoverkäufer hat in den vergangenen Wochen ein 43-Jähriger über 28.000 Euro verloren. Die Betrüger hatten auf einer Internetseite dafür geworben, Fahrzeuge aus Insolvenzverfahren zu günstigen Preisen zu verkaufen. Der 43-Jährige hat dem Kaufangebot für einen BMW zugestimmt und das Geld auf das Konto der Betrüger überwiesen. Als der Käufer sein Auto später am Werk des Herstellers abholen wollte, wurde ihm vom dortigen Personal entgegnet, dass er offensichtlich einem Betrug aufgesessen ist und kein Fahrzeug zur Abholung bereitsteht. Die angeblichen Internetverkäufer waren schließlich nicht mehr zu erreichen. Die Polizei ermittelt nun wegen Betrugs und warnt zur Vorsicht bei vermeintlich günstigen Angeboten im Internet, bei der die Verkäufer im Vorfeld die Bezahlung der gesamten Kaufsumme verlangen.

Waldburg

Drei Personen bei Verkehrsunfall verletzt - Polizei sucht nach Zeugen

Einen Schwerverletzten und zwei leicht verletzte Personen hat ein Verkehrsunfall am Donnerstag kurz nach 18 Uhr auf der L 325 zwischen Heißen und Neuwaldburg gefordert. Nach bisherigen Erkenntnissen übersah der 35 Jahre alte Fahrer eines Opel an der Kreuzung zur Gemeindestraße "Neuwaldburg" beim Überqueren der Landesstraße eine von rechts kommende Smart-Fahrerin. Beim Zusammenprall beider zogen sich die beiden Fahrer Verletzungen zu, ein Beifahrer im Smart wurde schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand insgesamt ein Schaden von rund 40.000 Euro. Beide Unfallwagen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Das Polizeirevier Wangen im Allgäu hat den Verkehrsunfall aufgenommen und sucht nach Zeugen, die Angaben zum exakten Unfallhergang machen können. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wangen unter Tel. 07522/984-0 zu melden.

Amtzell

Fahrer unter Alkohol- und Drogeneinwirkung

Unter Alkohol- und Drogeneinwirkung stand ein 35-jähriger Autofahrer, den Beamte des Polizeireviers Wangen im Allgäu am Donnerstagabend kurz nach 21 Uhr bei Geiselharz kontrolliert haben. Im Rahmen der allgemeinen Verkehrskontrolle überprüften die Polizisten die Verkehrstüchtigkeit des Mannes und nahmen deutlichen Alkoholgeruch war. Nicht nur ein Alkoholtest schlug mit über 1,1 Promille an, auch ein Drogenvortest bestätigte den weiteren Verdacht der Einsatzkräfte und verlief positiv auf Cannabis. Gegen den 35-Jährigen wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt. Er musste in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben und bei den Beamten mehrere hundert Euro zur Sicherung des Strafverfahrens hinterlegen, da er über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt.

Isny im Allgäu

Hausfassade gerät in Brand

Die Hausfassade eines Rohbaus im Münzweg ist in der Nacht auf Freitag gegen 2 Uhr in Brand geraten. Einsatzkräfte der örtlichen Feuerwehr konnten das Feuer schnell löschen und somit einen größeren Schaden sowie ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäude verhindern. Insgesamt dürfte Sachschaden von rund 75.000 Euro entstanden sein. Das Polizeirevier Wangen im Allgäu hat die Ermittlungen zu Brandursache übernommen und überprüft in diesem Zusammenhang auch, ob der Brand möglicherweise durch vorangegangene Arbeiten mit einem Bunsenbrenner ausgelöst wurde.

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