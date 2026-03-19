Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Bad Waldsee - Gaisbeuren

Rund 30 Verstöße bei Gurt- und Handykontrollen

Rund 30 Verstöße haben Beamte des Polizeireviers Weingarten am Mittwochvormittag bei Gurt- und Handykontrollen in der Ortsdurchfahrt (B30) verzeichnet. 20 Verkehrsteilnehmer hatten ihren Sicherheitsgurt nicht angelegt und wurden von den Polizisten gestoppt. Elf Fahrzeuglenker nutzten während der Fahrt verbotenerweise ihr Mobiltelefon und müssen nun mit einem empfindlichen Bußgeld und einem Punkt in Flensburg rechnen, die Gurtmuffel mit einer gebührenpflichtigen Verwarnung. Die Polizei wird weiterhin verstärkt Verkehrskontrollen durchführen, um das Bewusstsein für die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen und im Falle der Handynutzung der gefährlichen Ablenkung im Straßenverkehr entgegen zu wirken.

Wilhelmsdorf

Alkoholisiert von Fahrbahn abgekommen

Strafrechtlichen Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sieht sich eine 55-Jährige gegenüber, die am Mittwochmorgen gegen 6.30 Uhr alkoholisiert mit ihrem Pkw auf der L 201b zwischen Pfrungen und Niederweiler von der Fahrbahn abgekommen ist. Die Nissan-Fahrerin kam in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte in mehrere Verkehrszeichen. Die 55-Jährige blieb zum Glück unverletzt. Im Zuge der Unfallaufnahme überprüften Beamte des Polizeireviers Weingarten die Fahrtüchtigkeit der Frau und führten mit ihr einen Alkoholvortest durch. Der Test ergab weit über 1,1 Promille, weshalb die Fahrerin in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben musste. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Bei dem Verkehrsunfall entstand Sachschaden von schätzungsweise rund 6.000 Euro. Der Nissan wurde abgeschleppt.

Achberg

Geschwindigkeitsmessungen

Mit einem Bußgeld müssen knapp ein dutzend Verkehrsteilnehmer rechnen, die am Mittwochabend auf der L 2374 zwischen Esseratsweiler und Isigatweiler zu schnell unterwegs waren. In dem betreffenden Bereich ist die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 70 km/h begrenzt. Während der Großteil der Gemessenen Geschwindigkeiten um die 100 km/h auf dem Tacho hatte, wurde ein Verkehrsteilnehmer mit 146 km/h gemessen und anschließend von den Beamten gestoppt.

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