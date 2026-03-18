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Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Unfallflucht

Sachschaden von mehreren hundert Euro hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Montagnachmittag in der Meistershofener Straße an einem geparkten Mercedes verursacht. Beim Ausparken auf einem Parkplatz beschädigte der Unbekannte den abgestellten Mercedes am rechten hinteren Radkasten und fuhr anschließend davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Das Polizeirevier Friedrichshafen hat den Unfall aufgenommen und ermittelt wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle. Hinweise zum Unfall und dessen Verursacher nehmen die Beamten unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen / Überlingen / Uhldingen-Mühlhofen

Polizei ermittelt wegen diverser Betrugsmaschen

Wegen diverser Betrugsmaschen ermitteln die Polizeireviere Friedrichshafen und Überlingen nach mehreren Taten und Betrugsversuchen in den vergangenen Tagen. Unter anderem hat am Montagabend ein Senior mehrere hundert Euro an Betrüger überwiesen, die ihm am Telefon vorgaukelten, er hätte bei einem Gewinnspiel gewonnen. Zwei 45- und 68-Jährige wurden über eine Online-Verkaufsplattform Opfer von Betrügern. Sie befolgten beim Verkauf ihrer Ware die Anweisungen der Täter zu einem angeblich sicheren Bezahlmodus und gaben unwissentlich in ihrem Online-Banking mehrere Abbuchungen von jeweils insgesamt über 1.000 Euro frei. Die Angestellte eines Unternehmens wurde hingegen rechtzeitig stutzig, als sie vermeintlich von ihrem Vorgesetzen per Mail zu einer Sofortüberweisung an ein ausländisches Konto angewiesen wurde. Die Mail war gefälscht und war von ihrem Vorgesetzen nicht in Auftrag gegeben worden. Die Polizei warnt weiterhin eindringlich zur Vorsicht. Nutzen Sie bei ihren Finanzgeschäften lediglich die Ihnen bekannten Transaktionswege und lassen Sie sich nicht von der üblichen sicheren Nutzung abbringen oder zu anderen Eingaben anleiten. Brechen Sie im Zweifelsfall den Vorgang unverzüglich ab und informieren Sie sich bei ihrer Bank oder einer anderen Fachstelle über die korrekte Vorgehensweise. Werden Sie bei Gewinnspielen, bei denen Sie zunächst selbst Zahlungen leisten müssen, und bei Überweisungen insbesondere ins Ausland stutzig. Informationen zu den bekannten Betrugsmaschen werden Ihnen unter www.polizei-beratung.de zur Verfügung gestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Christian Sugg
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

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