Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Streit eskaliert - Polizei sucht Zeugen

Zeugen sucht das Polizeirevier Sigmaringen zu einem Vorfall, der sich am Dienstag kurz vor 16 Uhr im Bereich der Bahnhofs- und der Landesbahnstraße ereignet hat. Zwischen einem 23-Jährigen und seiner 28-jährigen Partnerin kam es ersten Erkenntnissen der Ermittler zufolge zunächst in einem abgestellten Fahrzeug zu einem Streit. In dessen Verlauf soll der 23-Jährige unter anderem versucht haben, die Frau aus dem Wagen zu zerren. Die 28-Jährige konnte zu Fuß flüchten, wurde jedoch von dem 23-Jährigen verfolgt. Auf dem Kiesparkplatz hinter dem Bahnhof bekam der Mann die Frau zu fassen, entriss ihr die Handtasche, entnahm daraus einen Gegenstand und suchte das Weite. Polizeibeamte konnten den Tatverdächtigen kurz darauf antreffen und vorläufig festnehmen. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen des Verdachts auf ein Raubdelikt ermittelt. Zeugen des Vorfalls, insbesondere zu den Handgreiflichkeiten im Fahrzeug, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 beim Polizeirevier Sigmaringen zu melden.

Meßkirch

Betrunken hinterm Steuer

Fast zwei Promille hat ein Alkoholtest bei einer 44 Jahre alten Autofahrerin angezeigt, die Polizeibeamte nach einem Hinweis am helllichten Montagnachmittag am Steuer ihres Wagens angetroffen haben. Eine Passantin hatte die Polizei alarmiert, weil die 44-Jährige kurz angehalten und in der Folge trotz offensichtlicher gesundheitlicher Probleme ihre Fahrt fortgesetzt hatte. Die Beamten trafen die Frau gegen 16.30 Uhr in einem Teilort in ihrem Fahrzeug an. Sie musste in der Folge in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Den Führerschein der 44-Jährigen beschlagnahmten die Polizisten und zeigten die Frau wegen Trunkenheit im Straßenverkehr bei der Staatsanwaltschaft an.

Gammertingen

Gegen Haustüre getreten

Wegen Sachbeschädigung ermittelt das Polizeirevier Sigmaringen, nachdem ein bislang unbekannter Täter am Montagabend gegen eine Haustür in der August-Reiser-Straße getreten und diese dadurch beschädigt hat. Bewohner des Hauses vernahmen gegen 21 Uhr zwei laute Schläge und stellten die offenstehende Eingangstüre fest. Anhand der Spuren geht die Polizei davon aus, dass ein Unbekannter zweimal gegen die Tür getreten hat, wodurch diese aufging. In das Haus ging er jedoch nicht, da ein Bewohner aufgrund des Lärms auf den Vorfall aufmerksam geworden war. Sachdienliche Hinweise zu der Tat oder dem Täter nehmen die Ermittler unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Sigmaringendorf

Gartenhütte gerät in Brand

Ein technischer Defekt dürfte die Ursache für den Brand einer Gartenhütte am Sonntagnachmittag in der Schulstraße gewesen sein. Der Hauseigentümer vernahm gegen 15.30 Uhr einen Knall in der Gartenhütte und stellte fest, dass zwei Akkus Feuer gefangen hatten. Mit einem Gartenschlauch versuchte er, den Brand bis zum Eintreffen der Feuerwehr zu bekämpfen. Dabei kam er mit Rauchgas in Kontakt und wurde später vom Rettungsdienst vorsorglich in eine Klinik gebracht. Die Freiwillige Feuerwehr löschte die Flammen, die den Anbau der Gartenhütte sowie eine angrenzende Garage beschädigt hatten.

Sigmaringendorf

Lkw-Fahrer beschädigt Bahnschranke

Der Fahrer eines Sattelzugs hat am Dienstag kurz nach 17 Uhr die Bahnschranke in der Hauptstraße beschädigt. Offenbar wollte der Sattelzuglenker die Gleise trotz Rotlichts aus Richtung Scheer kommend überqueren, als sich die Schranke senkte. Diese verhakte sich zwischen der Zugmaschine und dem Auflieger. Der Fahrer rangierte, beschädigte die Schranke dabei und fuhr im Anschluss weiter. Der Bahnverkehr war dadurch bis zur Störungsbeseitigung durch einen Techniker bis gegen 19 Uhr leicht beeinträchtigt. Beamte der Verkehrspolizei ermitteln nun gegen den bislang unbekannten Unfallverursacher wegen Fahrerflucht und gehen ersten Hinweisen auf den Mann nach.

Ostrach

Autofahrer steht unter Alkoholeinfluss

Mit rund 1,2 Promille war ein 39-jähriger Autofahrer am Dienstagnachmittag im Stadtgebiet unterwegs. Eine Polizeistreife stoppte den Mann gegen 16 Uhr und veranlasste aufgrund dessen Alkoholisierung eine Blutentnahme in einem Krankenhaus. Seinen Führerschein beschlagnahmten die Polizisten und zeigten den 39-Jährigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr bei der Staatsanwaltschaft an.

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