PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Streit eskaliert - Polizei sucht Zeugen

Zeugen sucht das Polizeirevier Sigmaringen zu einem Vorfall, der sich am Dienstag kurz vor 16 Uhr im Bereich der Bahnhofs- und der Landesbahnstraße ereignet hat. Zwischen einem 23-Jährigen und seiner 28-jährigen Partnerin kam es ersten Erkenntnissen der Ermittler zufolge zunächst in einem abgestellten Fahrzeug zu einem Streit. In dessen Verlauf soll der 23-Jährige unter anderem versucht haben, die Frau aus dem Wagen zu zerren. Die 28-Jährige konnte zu Fuß flüchten, wurde jedoch von dem 23-Jährigen verfolgt. Auf dem Kiesparkplatz hinter dem Bahnhof bekam der Mann die Frau zu fassen, entriss ihr die Handtasche, entnahm daraus einen Gegenstand und suchte das Weite. Polizeibeamte konnten den Tatverdächtigen kurz darauf antreffen und vorläufig festnehmen. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen des Verdachts auf ein Raubdelikt ermittelt. Zeugen des Vorfalls, insbesondere zu den Handgreiflichkeiten im Fahrzeug, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 beim Polizeirevier Sigmaringen zu melden.

Meßkirch

Betrunken hinterm Steuer

Fast zwei Promille hat ein Alkoholtest bei einer 44 Jahre alten Autofahrerin angezeigt, die Polizeibeamte nach einem Hinweis am helllichten Montagnachmittag am Steuer ihres Wagens angetroffen haben. Eine Passantin hatte die Polizei alarmiert, weil die 44-Jährige kurz angehalten und in der Folge trotz offensichtlicher gesundheitlicher Probleme ihre Fahrt fortgesetzt hatte. Die Beamten trafen die Frau gegen 16.30 Uhr in einem Teilort in ihrem Fahrzeug an. Sie musste in der Folge in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Den Führerschein der 44-Jährigen beschlagnahmten die Polizisten und zeigten die Frau wegen Trunkenheit im Straßenverkehr bei der Staatsanwaltschaft an.

Gammertingen

Gegen Haustüre getreten

Wegen Sachbeschädigung ermittelt das Polizeirevier Sigmaringen, nachdem ein bislang unbekannter Täter am Montagabend gegen eine Haustür in der August-Reiser-Straße getreten und diese dadurch beschädigt hat. Bewohner des Hauses vernahmen gegen 21 Uhr zwei laute Schläge und stellten die offenstehende Eingangstüre fest. Anhand der Spuren geht die Polizei davon aus, dass ein Unbekannter zweimal gegen die Tür getreten hat, wodurch diese aufging. In das Haus ging er jedoch nicht, da ein Bewohner aufgrund des Lärms auf den Vorfall aufmerksam geworden war. Sachdienliche Hinweise zu der Tat oder dem Täter nehmen die Ermittler unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Sigmaringendorf

Gartenhütte gerät in Brand

Ein technischer Defekt dürfte die Ursache für den Brand einer Gartenhütte am Sonntagnachmittag in der Schulstraße gewesen sein. Der Hauseigentümer vernahm gegen 15.30 Uhr einen Knall in der Gartenhütte und stellte fest, dass zwei Akkus Feuer gefangen hatten. Mit einem Gartenschlauch versuchte er, den Brand bis zum Eintreffen der Feuerwehr zu bekämpfen. Dabei kam er mit Rauchgas in Kontakt und wurde später vom Rettungsdienst vorsorglich in eine Klinik gebracht. Die Freiwillige Feuerwehr löschte die Flammen, die den Anbau der Gartenhütte sowie eine angrenzende Garage beschädigt hatten.

Sigmaringendorf

Lkw-Fahrer beschädigt Bahnschranke

Der Fahrer eines Sattelzugs hat am Dienstag kurz nach 17 Uhr die Bahnschranke in der Hauptstraße beschädigt. Offenbar wollte der Sattelzuglenker die Gleise trotz Rotlichts aus Richtung Scheer kommend überqueren, als sich die Schranke senkte. Diese verhakte sich zwischen der Zugmaschine und dem Auflieger. Der Fahrer rangierte, beschädigte die Schranke dabei und fuhr im Anschluss weiter. Der Bahnverkehr war dadurch bis zur Störungsbeseitigung durch einen Techniker bis gegen 19 Uhr leicht beeinträchtigt. Beamte der Verkehrspolizei ermitteln nun gegen den bislang unbekannten Unfallverursacher wegen Fahrerflucht und gehen ersten Hinweisen auf den Mann nach.

Ostrach

Autofahrer steht unter Alkoholeinfluss

Mit rund 1,2 Promille war ein 39-jähriger Autofahrer am Dienstagnachmittag im Stadtgebiet unterwegs. Eine Polizeistreife stoppte den Mann gegen 16 Uhr und veranlasste aufgrund dessen Alkoholisierung eine Blutentnahme in einem Krankenhaus. Seinen Führerschein beschlagnahmten die Polizisten und zeigten den 39-Jährigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr bei der Staatsanwaltschaft an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Daniela Baier
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Alle Meldungen Alle
  • 18.03.2026 – 10:19

    PP Ravensburg: Schwertransport bleibt unter Brücke stecken

    Mengen (Landkreis Sigmaringen) (ots) - Auf rund 100.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, der bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend an der Bahnunterführung der B 311 entstanden ist. Der 34 Jahre alte Fahrer eines Schwertransports war gegen 18.30 Uhr von Mengen kommend ortsauswärts unterwegs. Während der Fahrt stellte sich mutmaßlich aufgrund von Erschütterungen ein hydraulisch klappbares Bauteil der auf dem ...

    mehr
  • 17.03.2026 – 14:15

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

    Landkreis Ravensburg (ots) - Bad Waldsee Kaminbrand Zu einem Kaminbrand wurden die Feuerwehr und die Polizei am Montagnachmittag gegen 17.30 Uhr in die Niederersgasse gerufen. Wie sich herausstellte, war Glanzruß im Kamin eines Mehrparteienhauses in Brand geraten, was zu einer größeren Rauchentwicklung führte. Die Einsatzkräfte ließen den Kamin kontrolliert ausbrennen, sodass nach derzeitigem Stand kein Sachschaden ...

    mehr
  • 17.03.2026 – 14:10

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

    Landkreis Sigmaringen (ots) - Meßkirch Polizei zieht Anhänger aus dem Verkehr Wegen Überladung sowie erheblichen Mängeln haben Beamte des Polizeireviers Sigmaringen am Sonntag einen Anhänger aus dem Verkehr gezogen. Ein Verkehrsteilnehmer meldete kurz vor 19 Uhr ein Pkw-Gespann auf der B 311, welches in auffälliger Fahrweise unterwegs war. Die Beamten konnten den 55-jährigen Fahrer des BMW mit Anhänger antreffen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren