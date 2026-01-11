PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unter Drogeneinfluss PKW geführt

  • Bild-Infos
  • Download

Bad Dürkheim (ots)

Am 10.01.2026 gegen 17:00 Uhr wurde durch Beamte der Polizeiinspektion Bad Dürkheim ein 31-jähriger Suzuki-Fahrer auf der B 37 einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle konnten die Beamte bei dem Fahrer drogentypische Auffallerscheinungen feststellen. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf THC und Methamphetamin. Der Fahrer wurde zur hiesigen Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Den 31-Jährigen erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Des Weiteren wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall informiert.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim
POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Weinstr. Süd 36
67098 Bad Dürkheim
Telefon 06322 963-0
Telefax 06131/4868-8185
pibadduerkheim@polizei.rlp.de

SB: T. Keßler, Polizeikommissar

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

