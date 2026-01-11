Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Unter Drogeneinfluss PKW geführt
Bad Dürkheim (ots)
Am 10.01.2026 gegen 17:00 Uhr wurde durch Beamte der Polizeiinspektion Bad Dürkheim ein 31-jähriger Suzuki-Fahrer auf der B 37 einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle konnten die Beamte bei dem Fahrer drogentypische Auffallerscheinungen feststellen. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf THC und Methamphetamin. Der Fahrer wurde zur hiesigen Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Den 31-Jährigen erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Des Weiteren wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall informiert.
