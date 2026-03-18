Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Mit E-Scooter in abbiegenden Pkw gefahren - Polizei ermittelt wegen Unfallflucht

Nach einem etwa 16 bis 18 Jahre alten E-Scooter-Fahrer mit dunklen lockigen Haaren sucht das Polizeirevier Ravensburg nach einem Verkehrsunfall am Dienstagabend in der Meersburger Straße. Der bislang Unbekannte soll kurz nach 20 Uhr mit seinem E-Scooter auf dem Radweg entlang der Meersburger Straße unterwegs gewesen und an der Kreuzung Georgstraße/Jahnstraße in die Seite eines VW Passat gefahren sein. Der 52 Jahre alte Fahrer des Passats war gerade im Begriff abzubiegen, die Fußgängerampel des E-Scooter-Fahrers zeigte zu dieser Zeit rot. Der Unbekannte stürzte und fuhr anschließend davon, ohne die Schadensregulierung zu ermöglichen. Am VW wird der entstandene Sachschaden auf mehrere hundert Euro geschätzt. Personen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder die Angaben zu dem dunkel gekleideten, etwa 170 cm großen E-Scooter-Fahrer machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden. Insbesondere ein weiterer Pkw-Fahrer, der offenbar ebenfalls abbremste, könnte entsprechende Hinweise zu dem Unfall geben.

Ravensburg

Mehrere tausend Liter Diesel aus Lkw und Arbeitsmaschinen gestohlen

Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag bei gleich zwei Firmen im Gewerbegebiet Karrer aus insgesamt rund einem Dutzend Fahrzeugen, insbesondere Lkw und anderen Arbeitsmaschinen, mehrere tausend Liter Diesel gestohlen. Die Täter brachen jeweils den Tank der Fahrzeuge auf und schlauchten den Kraftstoff ab. Zum Abtransport dürften die Unbekannten ein größeres Fahrzeug oder einen Anhänger genutzt haben. Personen, die im Zusammenhang mit den Taten verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 auf dem Polizeirevier Ravensburg zu melden.

Ravensburg

Rotlicht missachtet und Babyschale nicht angeschnallt

Ein ernsthaftes Gespräch und ein Bußgeld zogen eine Verkehrskontrolle am Montagnachmittag für eine 24 Jahre alte Autofahrerin nach sich. Die Beamten stoppten die junge Frau, da sie nicht angeschnallt war und mit ihrem Pkw über eine rote Ampel gefahren war. Dem nicht genug hatten sie Polizisten auch die Sicherung ihres Babys im Wagen zu beanstanden. Das wenige Monate alte Kind war zwar korrekt in einer Babyschale angeschnallt, diese stand jedoch lose auf der Rückbank und war nicht per Gurt oder Sicherheitsmechanismus in Fahrzeug gesichert. Nachdem die 24-Jährige den groben Fehler behoben hatte, konnte sie ihre Fahrt fortsetzen.

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