Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Zeugenaufruf nach Unfallflucht in der Bachstraße

Ludwigsburg (ots)

Am Montag (16.02.2026) kam es gegen 11:52 Uhr in der Bachstraße in Sindelfingen zu einer Unfallflucht. Die 52-jährige Fahrerin eines Fiat wollte von der Parkstraße in die Bachstraße einbiegen und hielt im Einmündungsbereich an. Ein bislang unbekannter Fahrradfahrer befuhr zeitgleich den Gehweg der Bachstraße in Fahrtrichtung Floschenstadion. Da der Fahrradfahrer mutmaßlich nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte, fuhr dieser gegen die Beifahrertür des Fiat und stürzte zu Boden. Die Fahrerin des Fiat ihm half, wieder aufzustehen. Im Anschluss verließ der Fahrradfahrer die Unfallörtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Am Fiat entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de, zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

