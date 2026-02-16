Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt: Positive Polizeibilanz zur Fasnet

Ludwigsburg (ots)

Die diesjährige Fasnet am 15.02.2026 in Weil der Stadt verlief aus Sicht der Polizei überwiegend störungsfrei und friedlich. Über 30.000 Teilnehmende besuchten insgesamt den Fasnetsumzug und die nachfolgenden Abendveranstaltungen. Das Polizeipräsidium Ludwigsburg setzte rund 40 Polizistinnen und Polizisten ein.

Noch vor Umzugsbeginn wurde eine Waffenkontrollstelle im Bereich der Bahnhofstraße durchgeführt. Hierbei wurden rund 40 Personen kontrolliert. Es wurden keine Verstöße gegen das Waffenführensverbot festgestellt.

Im Laufe des Abends wurden vier Strafverfahren eingeleitet. Gegen 17:00 Uhr kam es am Bahnhof in Weil der Stadt zu einer Bedrohung zum Nachteil des DB-Sicherheitspersonals aufgrund der Ausübung ihres Hausrechts.

Außerdem kam es gegen 17:20 Uhr zu einer Körperverletzung im Bereich der Fahrgeschäfte. Ein unbekannter Täter schlug auf einen 21-jährigen Geschädigten ein und verletzte sein Opfer dabei leicht. Als ein Bekannter des Geschädigten dazwischenging, wurde dieser ebenfalls mit mehreren Faustschlägen ins Gesicht geschlagen. Der unbekannte Täter soll mit einem Kind unterwegs gewesen sein. Er wird auf 30 - 35 Jahre alt und etwa 1,80 cm groß beschrieben. Er soll einen braunen Vollbart gehabt und ein Bärenkostüm getragen haben. Die weiteren Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.

Zudem kam es um ca. 18:45 Uhr zu einem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte durch eine 18-jährige und einen 17-jährigen Tatverdächtigen, nachdem diese einem Platzverweis nicht nachgekommen waren und die Angabe ihrer Personalien verweigerten. Drei Polizeibeamte wurden dabei leicht verletzt. Bei den beiden Tatverdächtigen wurden zwei Messer aufgefunden und sichergestellt.

Um 20:41 Uhr lief ein 24-jähriger Tatverdächtiger auf der Stuttgarter Straße entlang und skandierte lautstark antisemitische Parolen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Volksverhetzung eingeleitet.

