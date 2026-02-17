Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Polizeibilanz zum Rosenmontagsumzug

Ludwigsburg (ots)

Rund 10.000 Teilnehmende besuchten am 16.02.2026 den Rosenmontagsumzug in Böblingen. Der Umzug verlief weitgehend friedlich. Nach dem Umzug kam es im Nahbereich und erweiterten Umfeld der Veranstaltung zu diversen Straftaten und Ordnungswidrigkeiten. Es waren rund 40 Polizistinnen und Polizisten eingesetzt.

Im Laufe des Tages kam es unter anderem zu mehreren Sachbeschädigungen, Beleidigungen, gefährlichen Körperverletzungen und Ordnungswidrigkeiten.

Beispielsweise kam es um 14:20 Uhr zu einer gefährlichen Körperverletzung durch eine bislang unbekannte tatverdächtige Person. Diese traf eine 17-jährige Geschädigte mit einer Rauchfackel, welche dadurch leicht verletzt wurde. Um 16:20 Uhr kam es zu einer Beleidigung gegen mehrere Polizeibeamte durch vier Tatverdächtige im Alter von 15 und 16 Jahren.

Durch die eingesetzten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten wurden einige Kontrollen in Bezug auf Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, Waffengesetz und Jugendschutzgesetz durchgeführt. Hierbei wurde bei einem 16-Jährigen ein Schlagring und bei einem 18-Jährigen ein Einhandmesser aufgefunden. Darüber hinaus kam es zu einem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und zu 16 Verstößen gegen das Jugendschutzgesetz.

