Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz-Horrheim: Zeugen nach Unfallflucht im Pfädle gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Montag (16.02.2026) kam es gegen 15:30 Uhr zu einer Unfallflucht im Pfädle in Horrheim. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker, mutmaßlich ein LKW-Fahrer, touchierte beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand abgestellten Ford Transit. Anschließend entfernte sich der unbekannte Fahrzeuglenker von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro zu kümmern.

Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Vaihingen an der Enz unter Tel. 07042 941-0 sowie per E-Mail an vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
