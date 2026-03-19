Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringendorf

Verkehrspolizei bittet um Hinweise nach Fahrerflucht an Bahnschranke

Nachdem ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer am Dienstag die Bahnschranke in der Hauptstraße beschädigt hat (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6238423), bitten die Ermittler der Verkehrspolizei Sigmaringen um Zeugenhinweise. Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Fahrer des ausländischen Sattelzugs nach dem Unfall ausgestiegen sein und sich mit einem Anwohner unterhalten haben soll. Weitere Zeugen sollen zudem Bilder des Sattelzugs gefertigt haben. Insbesondere der Firmenaufdruck auf dem Auflieger ist für die weiteren Ermittlungen relevant, weshalb die Beamten die Zeugen und insbesondere auch den Anwohner bitten, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden. Der Sachschaden an der Bahnschranke, die bei dem Unfall aus der Verankerung gerissen wurde und komplett ersetzt werden muss, beläuft sich auf knapp 30.000 Euro.

Meßkirch

Versuchter Diebstahl endet mit hohem Sachschaden

Wie jetzt erst bei der Polizei angezeigt wurde, hat ein bislang unbekannter Dieb am Sonntag, 8.3.2026, bei einem Diebstahlsversuch Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro verursacht. Der Unbekannte wollte auf dem Parkplatz des Schlosses in der Kirchstraße ein hochwertiges Carbon-Mountainbike stehlen, machte sich an dem Schloss des Fahrrads zu schaffen und wollte dieses offenbar aufbrechen. Dies misslang jedoch, stattdessen beschädigte er den Carbonrahmen erheblich und ließ das beschädigte Fahrrad zurück. Zeugen des Vorfalls, der sich zwischen 14 und 16 Uhr ereignet haben dürfte, werden gebeten, sich bei den Ermittlern des Polizeipostens Meßkirch unter Tel. 07575/2838 zu melden.

Gammertingen

Fahrzeug angefahren und das Weite gesucht

Wegen Fahrerflucht ermittelt der Polizeiposten Gammertingen, nachdem ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Dienstag in der Lindenstraße einen VW touchiert und sich in der Folge aus dem Staub gemacht hat. Die Polizei geht davon aus, dass der Unbekannte zwischen 11 Uhr und 14.15 Uhr beim Ein- oder Ausparken gegen den VW prallte und dabei Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro verursachte. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, mögen sich unter Tel. 07574/921687 bei den Ermittlern melden.

Sauldorf

Diebe unterwegs

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch waren bislang unbekannte Täter im Ortsgebiet unterwegs, die unter anderem aus einem unverschlossenen Fahrzeug in der Straße "Hartenberg" Bargeld gestohlen haben. Das Innere zweier weiterer Pkw in derselben Straße und in der Raster Straße durchwühlten sie offenbar, fanden jedoch nichts Stehlbares. Auf der privaten Kameraüberwachung eines weiteren Anwohners wurde ein mutmaßlicher Täter gegen 3 Uhr aufgezeichnet. Dieser war schwarz gekleidet, trug einen Bart sowie eine Kapuze und schwarze Turnschuhe mit weißer Sohle. Der Polizeiposten Meßkirch ermittelt wegen Diebstahls und bittet unter Tel. 07575/2838 um Hinweise zu dem oder den Tätern.

Pfullendorf

Unter mutmaßlichem Drogeneinfluss hinterm Steuer

Positiv auf THC hat ein Vortest bei einem 29-Jährigen angeschlagen, den eine Streifenwagenbesatzung des Polizeipostens Pfullendorf am Mittwoch kurz nach 9 Uhr im Stadtgebiet am Steuer seines Wagens gestoppt hat. Die Beamten veranlassten bei dem 29-Jährigen die Entnahme einer Blutprobe durch einen Arzt und untersagten ihm die Weiterfahrt. Auf ihn kommen nun, sollte die Blutuntersuchung den Konsum bestätigen, ein Bußgeld in Höhe mehrerer hundert Euro, ein mehrwöchiges Fahrverbot sowie Punkte im Verkehrssünderregister zu.

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