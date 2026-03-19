Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Immenstaad

Unbekannter nach Verkehrsunfall davongefahren

Sachschaden von ungefähr 2.500 Euro hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Dienstagnachmittag in der Straße "Auf dem Ruhbühl" an einem geparkten Toyota verursacht. Vermutlich beim Rangieren beschädigte der Unbekannte den Toyota an der linken hinteren Stoßstange und fuhr anschließend davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Polizeiposten Immenstaad hat den Verkehrsunfall aufgenommen und ermittelt wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle. Hinweise zum Unfall und dessen Verursacher nehmen die Beamten unter Tel. 07541/1700 entgegen.

Überlingen

Körperverletzung am Bahnhof- Polizei sucht Zeugen

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist es kurz nach Mitternacht am Bahnhof Stadtmitte zu einer Schlägerei mit schwerwiegenden Folgen gekommen. Aus ungeklärter Ursache entfachte sich ein Streit zwischen zwei betrunkenen Männern, der in eine handgreifliche Auseinandersetzung überging. Ein Zeuge verständigte die Polizei, die die Kontrahenten trennte. Ein 41-jähriger Beteiligter, der offenbar mehrere Schläge ins Gesicht bekommen hatte, musste mit einem Rettungshubschrauber aufgrund schwerer Verletzungen in eine Klinik geflogen werden. Sein 20-jähriger Rivale wurde leicht verletzt und lehnte eine medizinische Betreuung ab. Das Polizeirevier Überlingen hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Da der genaue Hergang der Auseinandersetzung bislang nicht eindeutig geklärt werden konnte, werden Zeugen des Vorfalls gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Salem

Unfallflucht

Einen Lackschaden in Höhe mehrerer hundert Euro hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Dienstag auf einem Firmenparkplatz in der Bahnhofstraße verursacht. Die Polizei geht davon aus, dass der Unbekannte zwischen 05.20 Uhr und 14 Uhr mit seinem Fahrradpedal an der Front eines abgestellten Mercedes streifte. Danach verließ der Unbekannte die Unfallstelle ohne die Polizei zu verständigen. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfall oder dessen Verursacher machen können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Salem unter Tel. 07553/82690 zu melden.

Uhldingen-Mühlhofen

Verkehrsunfall auf der B 31 - Polizei sucht Zeugen

Ein unbekannter Lkw-Fahrer hat am Mittwochmorgen kurz nach 8 Uhr auf der B 31 bei Uhldingen-Mühlhofen ein Metallteil verloren und dadurch einen Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligen verursacht. Der Unbekannte war von Überlingen in Richtung Friedrichshafen unterwegs, als sich von seinem Anhänger ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge ein Teil des Bremsbelags löste. Dieses fiel unkontrolliert auf die Fahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden und zwei nachfolgenden Verkehrsteilnehmern. Am Dacia einer 42-Jährigen führte die Kollision zu einem platten Reifen, während bei einem Volvo die Ölwanne riss und Öl austrat. Bei dem weiteren Fahrzeug ist der Sachschaden noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Überlingen hat den Verkehrsunfall aufgenommen und bittet nun Zeugen, die Hinweise zum Lkw oder dessen Fahrer geben können, sowie weitere Geschädigte, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

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