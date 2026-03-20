Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen/Gammertingen

Polizei stoppt unter Drogeneinfluss stehende Verkehrsteilnehmer

Mit einem Bußgeld in Höhe mehrerer hundert Euro, Punkten in Flensburg und einem mehrwöchigen Fahrverbot müssen zwei 18 und 28 Jahre alte Verkehrsteilnehmer rechnen, die Beamte des Polizeireviers Sigmaringen am Donnerstag aus dem Verkehr gezogen haben. Aufgrund eines nicht angelegten Sicherheitsgurts stoppten die Polizisten den 28-jährigen Autofahrer kurz nach 10 Uhr in Gammertingen. Bei der Kontrolle zeigte der Mann deutliche Anzeichen auf Betäubungsmitteleinfluss. Auch der 18-Jährige, der am Nachmittag mit seinem E-Scooter im Sigmaringer Stadtgebiet unterwegs war, stand augenscheinlich unter Drogeneinwirkung. Beide Männer durften ihre Fahrt nicht fortsetzen und mussten in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Sie werden nun entsprechend bei der Bußgeldbehörde angezeigt.

Beuron

Fahrerin kommt von Straße ab

Noch unklar ist die Ursache eines Verkehrsunfalls, bei dem eine 25-Jährige mit ihrem VW am Freitag kurz vor 5.30 Uhr im Graben neben der L 277 gelandet ist. Ein Verkehrsteilnehmer verständigte die Polizei, nachdem er auf den verunfallten Wagen zwischen Hausen i. T. und Neidingen aufmerksam geworden war. Offenbar war die Frau alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen. Eine Rettungswagenbesatzung untersuchte die 25-Jährige vorsorglich, stellte jedoch keine Verletzungen fest. Der Wagen, an dem Sachschaden in Höhe von knapp 9.000 Euro entstand, musste abgeschleppt werden.

Bad Saulgau

Fahrzeug angefahren und das Weite gesucht

Rund 1.500 Euro Sachschaden hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Donnerstagmittag auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Platzstraße an einem Mercedes verursacht. Der Unbekannte prallte mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken gegen die linke Fahrzeugseite des Mercedes und fuhr im Anschluss weg, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Personen, die den Unfall gegen 13.30 Uhr beobachtet haben oder die Hinweise auf den Verursacher geben können, mögen sich unter Tel. 07581/482-0 beim Polizeirevier Bad Saulgau melden.

Bad Saulgau

Unfallflucht

Wegen Fahrerflucht ermittelt die Polizei, nachdem ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Donnerstagvormittag auf einem Parkplatz am Gänsbühl einen Audi angefahren und Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro verursacht hat. Nach dem Anstoß fuhr der Unbekannte weg, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise zum Unfall, der sich zwischen 7.45 Uhr und 10.40 Uhr ereignet haben dürfte, nimmt das Polizeirevier Bad Saulgau unter Tel. 07581/482-0 entgegen.

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