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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Fahrzeug zerkratzt - Sachbeschädigung an Bürgerhaus

Fulda (ots)

Fahrzeug zerkratzt

Fulda. Zwischen Montag (23.03.) und Donnerstag (26.03.) zerkratzten Unbekannte die Beifahrertür eines BMW 220, welcher in der Max-Pechstein-Straße abgestellt war. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist Bestandteil der derzeitigen Ermittlungen. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Sachbeschädigung an Bürgerhaus

Fulda. Am frühen Freitagmorgen (27.03.) erhielt die Polizei Kenntnis bezüglich einer Sachbeschädigung am Bürgerhaus in Johannesberg. Nach derzeitigen Erkenntnissen machten sich Unbekannte an den Schlössern der Zugangstüren des Gebäudes zu schaffen. Zudem hängten die Unbekannten einen Banner, mit Bezug auf die am Samstag stattfindende Versammlungslage, auf dem Vorplatz des Gebäudes auf und besprühten den Boden mit Farbe. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

(Jonas Trabert)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
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Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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