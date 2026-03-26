Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Tankstelle - Bedrohung und Nötigung im Straßenverkehr

Fulda (ots)

Einbruch in Tankstelle

Hosenfeld. In der Frankfurter Straße verschafften sich zwei unbekannte Täter am frühen Mittwochmorgen (25.03.) gegen 02.30 Uhr, Zutritt zum Verkaufsraum einer Tankstelle. Die Täter warfen im rückwärtigen Bereich der Tankstelle ein Fenster ein und begaben sich anschließend in die Büroräumlichkeiten. Dort stahlen sie mehrere Tabakprodukte und verließen den Tatort in unbekannte Richtung.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: normale Statur, circa 170 cm - 180 cm groß, schwarze Bekleidung, schwarze Schuhe mit zwei breiten weißen Streifen, maskiert, Stirnlampe

Täter 2: schlank, schwarze Bekleidung

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Bedrohung und Nötigung im Straßenverkehr

Fulda. Am Donnerstag (26.03.), kam es um 7.50 Uhr, in der an einer Engstelle in der Dr.-Weinzierl-Straße aus bisher ungeklärter Ursache zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Fahrzeugführern. Dabei bedrohte der Fahrer eines grauen oder braunen VW-Tourans einen wartenden Autofahrer verbal und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Der Fahrer kann wie folgt beschrieben werden: männlich, etwa 35 Jahre alt, schlank mit Dreitagebart Wer Angaben zum Sachverhalt oder zum Fahrer des Tourans machen kann, wird gebeten sich beim Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jeder andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu melden.

(Steffen Heil)

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