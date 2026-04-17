Polizei Gütersloh

POL-GT: Spielautomaten sichergestellt - Kooperative Kontrollen in Verl

Gütersloh (ots)

Verl (FK) - Im Zuge kooperativer Kontrollen sind am Donnerstagabend (16.04.) mehrere Betriebe in Verl aufgesucht worden. Beteiligt waren das Hauptzollamt Bielefeld, die Steuerfahndung, das Ordnungsamt der Stadt Verl und die Polizei Gütersloh. In einem gastronomischen Betrieb wurden acht Spielautomaten sichergestellt. Fünf aufgrund des Verdachts der Veranstaltung illegalen Glücksspiels und drei aufgrund mangelhafter Kennzeichnung. Die Automaten befanden sich in einem hinteren Bereich des Ladenlokals.

In drei weiteren kontrollierten Betrieben wurden die Kontrolleure nicht fündig.

Die kooperativen Kontrollen finden im Rahmen des Projekts "Sicher im Kreis" in unregelmäßigen Abständen und in unterschiedlichen Zusammensetzungen statt.

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