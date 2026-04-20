Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch in Tierarztpraxis an der Chromstraße

Gütersloh (ots)

Verl (MK) - Unbekannte Täter sind in der Zeit Samstag bis Sonntag (18.04., 07.30 Uhr - 19.04., 09.00 Uhr) in eine Tierarztpraxis an der Chromstraße eingebrochen. Nachdem eine Seitentür gewaltsam geöffnet wurde, durchsuchten die Einbrecher die Praxisräume nach Wertgegenständen. Zu möglichem Diebesgut konnten bisher keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen oder hatte verdächtige Beobachtungen im Tatzeitraum? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

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