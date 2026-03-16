Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein

FW-LFVSH: Medieneinladung Landesjugendfeuerwehrversammlung am 21.3.: Wichtige Wahlen auf der Tagesordnung

Kiel (ots)

Sehr geehrte Medienvertreterinnen und Medienvertreter, die Landesjugendfeuerwehr Schleswig-Holstein lädt Sie herzlich zur diesjährigen Landesjugendfeuerwehrversammlung ein:

Datum: Samstag, 21. März 2026

Uhrzeit: 10:00 Uhr Ort: Tingleffhalle, Am Sportplatz 4, 24784 Westerrönfeld

Im Fokus der Versammlungen stehen vor allem einige wichtige Wahlen. So sollen unter anderem ein stellvertretender Landesjugendfeuerwehrwart sowie Fachbereichsleitungen für die Bereiche Basisarbeit, Kinderabteilung sowie Wettbewerbe gewählt werden.

Außerdem wird Landesjugendfeuerwehrwart Rüdiger König in seinem Jahresbericht besonders auf die Herausforderungen und Entwicklungen des vergangenen Jahres eingehen.

Ein Highlight der Delegiertenversammlung ist der erste Anschnitt des neuen Feuerwehrbrotes "Feuerwehrkruste". In Kooperation mit der Bäckerei Steiskal wird ein Teil des Erlöses der verkauften Brote an die Jugendfeuerwehr Schleswig-Holstein gehen.

Zudem stehen verschiedene Berufungen und Ehrungen auf der Tagesordnung.

Wir würden uns über Ihr Interesse und Ihre Berichterstattung freuen. Zur besseren Planung bitten wir um eine kurze Anmeldung bei Rüdiger König unter ljfw@lfv-sh.de oder telefonisch in der Geschäftsstelle des Landesfeuerwehrverbandes unter 0431 - 2000 82-0.

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