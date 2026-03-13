Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein

FW-LFVSH: Rauchwarnmeldertag am Freitag, 13. März 2026 "Frühjahrsputz = Sicherheitscheck"

Kiel (ots)

13. März 2026 - Der bundesweite Rauchwarnmeldertag im März steht in diesem Jahr ganz im Zeichen des Frühjahrsputzes. Unter dem Motto "Frühjahrsputz = Sicherheitscheck" rufen Feuerwehren und Brandschutzexperten dazu auf, die jährliche Aufräum- und Reinigungsphase nicht nur für frische Ordnung, sondern gezielt für mehr Sicherheit zu nutzen. Viele Haushalte konzentrieren sich dabei vor allem auf sichtbare Bereiche - doch gerade versteckte Risiken wie defekte Kabel, verstaubte Rauchwarnmelder oder falsch gelagerte Batterien lassen sich mit wenig Aufwand reduzieren. Rauchwarnmelder retten Leben Rauchwarnmelder sind im Brandfall die wichtigste Lebensversicherung - besonders nachts, wenn der menschliche Geruchssinn ruht und giftiger Rauch zur tödlichen Gefahr wird. Bereits wenige Atemzüge können lebensbedrohlich sein. Umso wichtiger ist es, dass Rauchwarnmelder korrekt installiert sind, regelmäßig geprüft werden und frei von Schmutz und Staub bleiben. Frühjahrscheck schützt vor vermeidbaren Bränden Damit der Frühjahrsputz tatsächlich zu mehr Sicherheit beiträgt, lohnt sich ein genauer Blick auf Bereiche des Haushalts, die häufig übersehen werden. Rauchwarnmelder sollten mindestens einmal jährlich per Testknopf überprüft und anschließend behutsam abgestaubt werden, damit ihre Sensorik zuverlässig arbeitet. Ebenso wichtig ist es, alte oder beschädigte Elektrokabel auszusortieren, überlastete Mehrfachsteckdosen zu ersetzen und typische Brandlasten wie Spraydosen, Lacke oder Lösungsmittel fern von Wärmequellen zu lagern. Auch Batterien können eine ernstzunehmende Brandgefahr darstellen, wenn sie lose oder ungeschützt aufbewahrt werden. Besonders gebrauchte Batterien sollten getrennt voneinander in geeigneten Behältnissen gelagert und zeitnah entsorgt werden, um Kurzschlüsse zu vermeiden. Experten warnen vor vermeidbaren Risiken Auch Sicherheitsexperten weisen darauf hin, wie wichtig regelmäßige Prüfungen sind. Christoph Dohr, Hauptabteilungsleiter Schadenprävention & Risikobewertung bei der Provinzial Nord Brandkasse, erklärt: "Fehlende oder nicht gewartete Rauchwarnmelder können im Brandfall fatale Folgen haben. Wer seine Geräte regelmäßig prüft und typische Gefahrenquellen reduziert, schützt sein Leben und verhindert auch vermeidbare Schäden." Seine Botschaft ist eindeutig: Kleine Nachlässigkeiten können im Ernstfall große Auswirkungen haben.

Appell an alle Haushalte: Frühjahrsputz für mehr Sicherheit nutzen Regelmäßige Funktionsprüfungen, eine saubere Umgebung der Melder, sichere elektrische Installationen und die richtige Lagerung brandgefährlicher Stoffe tragen maßgeblich dazu bei, Wohnungsbrände zu verhindern und Risiken im Alltag deutlich zu reduzieren. Auch kleine Routinen im Haushalt - vom Testen der Rauchwarnmelder über das Reinigen der Geräte bis hin zur sicheren Aufbewahrung von Batterien - können im Ernstfall entscheidende Sekunden verschaffen, indem sie eine rechtzeitige Warnung ermöglichen. "Ein paar Minuten Aufmerksamkeit können im Ernstfall über Leben und Tod entscheiden", fasst Marschner zusammen.

Hintergrund zum Rauchwarnmeldertag

Der Rauchwarnmeldertag findet traditionell an einem Freitag, dem 13., statt und soll die Bevölkerung jedes Jahr aufs Neue für die enorm wichtige Rolle funktionierender Rauchwarnmelder sensibilisieren. Weitere Informationen finden Interessierte unter www.rauchmelder-lebensretter.de oder im Download-Center der Provinzial unter www.provinzial.de/download-schadenpraevention

Original-Content von: Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein, übermittelt durch news aktuell