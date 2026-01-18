Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Verkehrsunfall mit Fahrerflucht auf der B 403

Bad Bentheim (ots)

Am Samstag, den 17.01.2026, kam es gegen 20:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 403 in Bad Bentheim. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr, vermutlich mit einem Audi, die B 403 aus Richtung Nordhorn kommend in Richtung Bad Bentheim. Dabei geriet das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache auf den Gegenfahrstreifen. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, wich eine entgegenkommende Fahrzeugführerin mit ihrem Renault aus. Dennoch kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Im Anschluss entfernte sich der Fahrzeugführer des verursachenden Fahrzeugs unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Bentheim unter 05922/776600 zu melden.

