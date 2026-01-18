PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Verkehrsunfall mit Fahrerflucht auf der B 403

Bad Bentheim (ots)

Am Samstag, den 17.01.2026, kam es gegen 20:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 403 in Bad Bentheim. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr, vermutlich mit einem Audi, die B 403 aus Richtung Nordhorn kommend in Richtung Bad Bentheim. Dabei geriet das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache auf den Gegenfahrstreifen. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, wich eine entgegenkommende Fahrzeugführerin mit ihrem Renault aus. Dennoch kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Im Anschluss entfernte sich der Fahrzeugführer des verursachenden Fahrzeugs unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Bentheim unter 05922/776600 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Pressestelle
Telefon: 0591 / 87-104
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 18.01.2026 – 08:08

    POL-EL: Nordhorn - Raubdelikt - Zeugen gesucht

    Nordhorn (ots) - Am heutigen Sonntag kam es gegen 04:40 Uhr zu einem Raubdelikt im Bereich der Straße Stadtring in Nordhorn. Nach bisherigen Erkenntnissen näherten sich zwei bislang unbekannte Täter von hinten einem 51-jährigen Mann, der zu Fuß unterwegs war. Das Opfer wurde auf bislang ungeklärte Weise zu Boden gebracht und dort liegend von den Tätern getreten und geschlagen. Anschließend durchsuchten die Täter ...

    mehr
  • 18.01.2026 – 08:07

    POL-EL: Papenburg - Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich - Zeugen gesucht

    Papenburg (ots) - Am Dienstag, den 13.01.2026, kam es gegen 14:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Kirchstraße/Fahnenweg in Papenburg. Eine 39-jährige Fahrzeugführerin eines Mercedes befuhr die Kirchstraße aus Richtung Leer kommend in Fahrtrichtung Süden und beabsichtigte, nach links in den Fahnenweg abzubiegen. Zeitgleich befuhr eine 54-jährige ...

    mehr
  • 18.01.2026 – 08:06

    POL-EL: Meppen - Täter erlangten kein Diebesgut

    Meppen (ots) - Im Zeitraum von Freitag, 16.01.2026, 21:30 Uhr, bis Samstag, 17.01.2026, 08:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in einer Bildungseinrichtung in der Vogelpohlstraße in Meppen. Eine bislang unbekannte Täterschaft warf mittels eines Steins den Glaseinsatz einer Tür eines Seminarhauses ein und verschaffte sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten. Anschließend wurden die Räume augenscheinlich durchsucht. Nach ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren