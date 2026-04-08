Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Bundespolizei vollstreckt mehrere Haftbefehle

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Ludwigsdorf, Görlitz, BAB4, Saarbrücken, Offenburg (ots)

Im Rahmen der grenzpolizeilichen Einreisekontrollen an den Grenzen zu Polen haben Beamte der Bundespolizei in der vergangenen Nacht an den Grenzübergängen Ludwigsdorf (BAB 4) und Görlitz (Stadtbrücke) drei Haftbefehle vollstreckt.

Auf der BAB 4 kontrollierten die Einsatzkräfte einen 58-jährigen Polen. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten sie einen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Görlitz fest. Wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr zahlte der Mann anschließend 1.414 Euro und durfte seine Reise fortsetzen.

An der Stadtbrücke wurden zwei 45-Jährige festgestellt. Ein rumänischer Staatsangehöriger, der am späten Abend kontrolliert wurde, war von der Staatsanwaltschaft Saarbrücken ausgeschrieben worden. Wegen Bedrohung beglich er eine Geldstrafe in Höhe von 981 Euro und konnte seine Reise ebenfalls fortsetzen.

Ein polnischer Staatsangehöriger konnte die geforderte Geldstrafe hingegen nicht aufbringen. Wegen Trunkenheit im Verkehr war er von der Staatsanwaltschaft Offenburg gesucht worden. Da er die offene Summe in Höhe von 1.867 Euro nicht zahlen konnte, wurde er zur Vollstreckung in die Justizvollzugsanstalt Bautzen eingeliefert.

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