POL-GT: Korrektur - Polizei sucht Unfallzeugen auf dem Upheider Weg
Gütersloh (ots)
Steinhagen (MK) - In der Pressemitteilung v. 11.25 Uhr (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/6258698) hat sich ein Fehler eingeschlichen. Der leicht verletzte Radfahrer ist 19 Jahre alt.
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