POL-GT: Korrektur - Polizei sucht Unfallzeugen auf dem Upheider Weg

Gütersloh (ots) - Rheda-Wiedenbrück (MK) - Bislang unbekannte Täter haben sich in der Samstagnacht (19.04., 03.35 - 03.55 Uhr) Zugang auf das Gelände einer Speditionsfirma an der Nickelstraße verschafft und dort einen Lkw-Auflieger gestohlen. Der Tatzeitraum konnte durch ein Überwachungssystem eingegrenzt werden. Den Erkenntnissen nach demontierten die Diebe zunächst ein Zaunelement und gelangten von dort mit einer ...

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