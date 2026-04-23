Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach Brandlegungen in der Erfurter Altstadt

Erfurt (ots)

In der Erfurter Altstadt legte ein bislang Unbekannter in den frühen Donnerstagmorgenstunden (23.04.2026) innerhalb kurzer Zeit an mehreren Orten Feuer. Zwischen 02:30 Uhr und 02:55 Uhr entzündete er am Benediktsplatz, an der Rathausbrücke, am Wenigemarkt sowie im Bereich der Straße Pilse mehrere Mülltonnen und Müllsäcke.

Am Benediktsplatz griff das Feuer von einer brennenden Mülltonne auf ein angrenzendes Wohngebäude über. Dabei wurden die Tür sowie die Gebäudefassade beschädigt. Zudem drang Rauch in den Hausflur und weiter in eine Wohnung ein. Bewohner mussten allerdings nicht evakuiert werden. Auch an der Rathausbrücke wurden durch die Flammen eine Tür sowie eine Gebäudefassade beschädigt. Im weiteren Verlauf brannten am Wenigemarkt drei Müllsäcke vollständig ab. Im Bereich der Straße Pilse wurden zudem eine zwei Mülltonnen durch das Feuer zerstört. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bezifferbar.

Die Feuerwehr kam zum Einsatz, löschte die Brände zügig und lüftete die betroffenen Gebäude. Parallel fahndete die Bereitschaftspolizei mit starken Kräften nach dem bisher unbekannten Täter. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen schwerer Brandstiftung und Sachbeschädigung durch Brandlegung aufgenommen.

Zu dem Unbekannten liegt der Polizei folgende Personenbeschreibung vor: männlich, bekleidet mit einer grünen Steppjacke, einer grauen Hose und schwarzen Sportschuhen.

Wer hat in dem genannten Zeitraum im Bereich der Tatorte verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann Hinweise zu dem beschriebenen Mann geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei (Tel.: 0361/5743-24602 oder E-Mail: zeugenaufruf.kpi.erfurt@polizei.thueringen.de ) unter Nennung der Vorgangsnummer 0099415 entgegen. (DS)

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