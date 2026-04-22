Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unbekannte setzen Sauna Brand

Erfurt (ots)

Im Erfurter Ortsteil Dittelstedt haben Unbekannte Dienstagmittag (21.04.2026) eine als Sauna genutzte Holzhütte in Brand gesetzt. Gegen 13:50 Uhr war die Beschädigung an dem Objekt festgestellt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen legten die Täter ein bislang unbekanntes Brandmittel im unteren Bereich der Außenfassade ab und entzündeten es. In der weiteren Folge griffen die Flammen auf die Holzfassade über und beschädigten zudem die Dämmung. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei kam zur Spurensicherung zum Einsatz und hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen. (DS)

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