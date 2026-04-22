Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unter Drogeneinfluss mit E-Scooter unterwegs

Sömmerda (ots)

Im Rahmen ihrer Streifentätigkeit stellten Polizeibeamte Dienstagnachmittag (21.04.2026) in Sömmerda einen berauschten E-Scooter-Fahrer fest. Gegen 15:00 Uhr kontrollierten die Polizisten den 33-Jährigen in der Erfurter Straße. Ein freiwilliger Drogenvortest reagierte bei ihm positiv auf Cannabis. Für den Mann war die Fahrt damit beendet. Er musste sich in einem Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Im Falle einer rechtskräftigen Ahndung erwartet den Betroffenen ein Bußgeld von mindestens 500 Euro, Punkte in Flensburg sowie ein Fahrverbot. (DS)

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